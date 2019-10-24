СК Карелии начал проверку после нападения медведя на дрессировщика в цирке

24 Окт. 11:16 2019-10-24T20:22:13+03:00

Во время выступления цирка-шапито в Олонце медведь напал на дрессировщика. Фото: кадр с видео/ vk.com/4helpmum

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Следственное управление Следкома Карелии начало проверку после публикации в соцсетях и СМИ о нападении медведя на артиста цирка. Инцидент произошел во время вечернего выступления шапито «Аншлаг» на гастролях в городе Олонец.

- По версии следствия, вечером 23 октября 2019 года во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. При этом в зале находилось большое количество детей, арена цирка не имела ограждений, - сообщает пресс-служба карельского Следкома.

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По словам самих зрителей, присутствовавших на выступлении, в один момент медведь, который оказался не маленьким пушистым мишкой, а огромным набросился на артиста и стал его драть зубами и когтями. Отогнать зверя с помощью электрошокера смог второй дрессировщик.

Зрители с детьми на руках в этот момент выбегали из зала. По предварительной информации никто не пострадал кроме самого артиста, ног он также остался жив.

Проверка в отношении цирка-шапито «Аншлаг», зарегистрированным на индивидуального предпринимателя в Пензе, ведется по признакам статьи «Оказание не отвечающих требованиям безопасности».

В Карелии медведь едва напал на дрессировщика во время циркового выступления.Видео: vk.com/4helpmum

ИСТОЧНИК KP.RU