2019-10-24T11:56:02+03:00
Происшествия

Покупатель случайно открыл стрельбу в гипермаркете Всеволжска

К счастью, никто не пострадал
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Холостой выстрел из травматического пистолета МР-81 калибром 9 миллиметров перепугал посетителей гипермаркета. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Холостой выстрел из травматического пистолета МР-81 калибром 9 миллиметров перепугал посетителей гипермаркета. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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В Ленобласти в городе Всеволожск 23 октября посетители одного из гипермаркетов перепугались не на шутку, когда раздался выстрел. Работники торгового центра не растерялись и сразу нажали экстренную кнопку для вызова наряда Росгвардии. Как потом выяснилось, причиной переполоха стал случайно выпавший травматический пистолет у 54-летнего мужчины. Холостой выстрел, к счастью, никого из людей не задел. А "стрелка" сразу же доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

- Гражданин переносил оружие без кобуры, к тому же патрон находился в патроннике, что является грубым нарушением правил хранения оружия, - комментируют в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что лицензия на ношение оружия у мужчины была, но за провинность ему придется ответить. Его привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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