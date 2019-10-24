В Петербурге задержали рецидивиста, изнасиловавшего двух 8-летних девочек

24 Окт. 11:38 2019-10-24T11:38:50+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга поймала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки. Во время расследования правоохранители выяснили, что это не единственная жертва извращенца. Как стало известно в четверг, 24 октября, на счету задержанного растление еще одной 9-летней петербурженки, над которой он надругался у себя дома.

- 47-летнего мужчину, жителя одного из домов по улице Композиторов в Выборгском районе Петербурга, задержали 17 августа 2019 года за изнасилование 8-летней девочки. Во время расследования выяснилось, что примерно в то же время он развратил еще одну школьницу, тоже 8-ми лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, все произошло дома у подозреваемого. Каким-то образом 47-летний мужчина привел в свою квартиру 8-летнюю девочку, где изнасиловал ребенка.

За плечами подозреваемого уже имеется все судимости. Сейчас он находится под стражей, а правоохранители выясняют, были ли у мужчины еще малолетние жертвы. Рецидивисту за изнасилование детей грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU