2019-10-24T12:35:19+03:00
Происшествия

В Петербурге парочка обчистила магазин детских игрушек на 35 тысяч рублей

Полиция начала поиск злоумышленников
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полиция ищет пару, ограбившую магазин детских игрушек.Полиция ищет пару, ограбившую магазин детских игрушек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге магазин детских игрушек на улице Ефимова в Адмиралтейском районе потерпел убытки. С заявлением об этом в полицию обратилась 25-летняя управляющая. Она рассказала, что 22 октября молодая пара схватила игрушки и проскочила мимо кассы, не оплатив товар. Остановить парня и девушку у нее не получилось. Полицейские записали как похищенные предметы, так и приметы подозреваемых в краже, которых уже начали разыскивать.

- Детские игрушки под названием «Удивительный сюрприз» в количестве четырех штук. Закупочная цена, которых около 9 тысяч за каждую. Материальный ущерб для магазина составил 35 тысяч рублей, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Приметы подозреваемых: мужчине на вид 25-35 лет, ростом он 170-175 сантиметров, нормального телосложения, лицо с бородой. Был одет в черную куртку, голубые джинсы и черные ботинки. Женщине на вид 20-25 лет, ростом 160-165 сантиметров, нормального телосложения. Была одета в красную футболку, синие джинсы, серые ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти