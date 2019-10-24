В Петербурге парочка обчистила магазин детских игрушек на 35 тысяч рублей

24 Окт. 12:35 2019-10-24T12:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге магазин детских игрушек на улице Ефимова в Адмиралтейском районе потерпел убытки. С заявлением об этом в полицию обратилась 25-летняя управляющая. Она рассказала, что 22 октября молодая пара схватила игрушки и проскочила мимо кассы, не оплатив товар. Остановить парня и девушку у нее не получилось. Полицейские записали как похищенные предметы, так и приметы подозреваемых в краже, которых уже начали разыскивать.

- Детские игрушки под названием «Удивительный сюрприз» в количестве четырех штук. Закупочная цена, которых около 9 тысяч за каждую. Материальный ущерб для магазина составил 35 тысяч рублей, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Приметы подозреваемых: мужчине на вид 25-35 лет, ростом он 170-175 сантиметров, нормального телосложения, лицо с бородой. Был одет в черную куртку, голубые джинсы и черные ботинки. Женщине на вид 20-25 лет, ростом 160-165 сантиметров, нормального телосложения. Была одета в красную футболку, синие джинсы, серые ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU