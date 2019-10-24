2019-10-24T12:12:51+03:00
Происшествия

Агрессивный водитель Mercedes устроил стрельбу из-за дорожного конфликта на юге Петербурга

Повредив лобовое стекло машины оппонента, мужчина поспешил скрыться
Лилия КОЗЛОВА
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Дорожный конфликт во дворе на юге Петербурга закончился стрельбойДорожный конфликт во дворе на юге Петербурга закончился стрельбойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Двое водителей не поделили дорогу на юге Петербурга, из-за чего один из них вышел из себя и устроил стрельбу. Около семи часов вечера в среду, 23 октября, во дворе дома № 20 по улице Ленсовета в Московском районе произошел дорожный конфликт между владельцами автомобилей Mercedes и Opel в ходе которого последнему разбили лобовое стекло.

- В полицию обратился 25-летний петербуржец, который рассказал, что не поделил дорогу во дворе на Ленсовета с водителем черного Mercedes. Словесный конфликт быстро закончился, когда его оппонент достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло его машины, после чего быстро уехал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стражи правопорядка, приехав на вызов, осмотрели поврежденное лобовое стекло Opel. На нем была вмятина сферической формы, характерная для травматического пистолета «Оса» или «Страж».

Начав проверку, полицейские установили предполагаемого стрелка. Им оказался 47-летний житель дома на набережной канала Грибоедова, на которого зарегистрирован травматический пистолет «Оса». Разбирательства в дорожном конфликте продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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