2019-10-24T20:21:46+03:00
Общество

Более 15 тысяч штрафов за 10 дней выписала ГИБДД за гонки по ЗСД

Огромное количество нарушений в Петербурге зафиксировано с помощью специальных датчиков
Лилия КОЗЛОВА
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ГИБДД Петербурга за 10 дней выписала 15 тысяч штрафов за гонки по ЗСДГИБДД Петербурга за 10 дней выписала 15 тысяч штрафов за гонки по ЗСДФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новые датчики, установленные на Западном скоростном диаметре Петербурга, начали приносить свои плоды. Всего за 10 дней, с 14 по 24 октября 2019 года, комплексы зафиксировали более 15 тысяч случаев превышения скорости. И это с учетом того, что на данный момент на ЗСД работают только 10 устройств из 12-ти.

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- Комплексы включались на прием информации поэтапно, по одному комплексу в сутки. На сегодняшний день информация принимается с 10-ти датчиков. До 26 октября в работу будут включены все 12, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Новые комплексы автоматически фиксируют превышение скорости и отправляют эти данные в специальный центр. Так, по результатам 10-ти первых дней уже было выписано 15211 штрафов за нарушение ПДД. При этом еще почти 2,5 тысячи материалов находятся на рассмотрении.

На данный момент датчики настроены только на фиксацию превышения максимальной разрешенной скорости непосредственно в местах их установки. Однако в скором времени они будут контролировать водителей на протяженных участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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