В Санкт-Петербурге ищут волонтеров для спасения котиков

24 Окт. 12:46 2019-10-24T12:46:20+03:00

Основное требование к кандидатам – это любовь к животным и желание помогать им безвозмездно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Служба спасения животных «Кошкиспас» в Санкт-Петербурге ищет неравнодушных людей в свою команду. Свой призыв о поиске волонтеров организация разместила на свой страничке в соцсети. Основное требование к кандидатам – это любовь к животным и желание помогать им безвозмездно.

- Приглашаем всех, кому интересна тема спасения животных, кто хотел бы стать одним из наших спасателей. Не стоит стесняться и пугаться, если вы не знаете что нужно делать, не умеете пользоваться инструментами, разным снаряжением и так далее. Мы расскажем, поможем разобраться, научиться и пользоваться, - публикует призыв в соцсети Служба спасения животных «Кошкиспас».

Организация также приглашает всех желающих на вводную лекцию о работе службы «Кошкиспас». Встреча состоится 14 ноября по адресу: улица Варшавская 51 к.1 в городском Центре поддержки добровольческих инициатив.

Напомним, в Санкт-Петербурге спасли застрявшего в шахте дорогостоящего кота. Пятнистый кот редкой породы оказался в ловушке в стенах жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU