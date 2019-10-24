В Ленобласти появятся детские площадки в виде колокольни Тихвинского монастыря и Выборгского замка

24 Окт. 13:08 2019-10-24T13:08:14+03:00

В Ленобласти будут ставить во дворах детские площадки в виде Выборгского замка и других достопримечательностей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Детские игровые площадки в виде архитектурных достопримечательностей вскоре могут появиться в городах и поселках Ленобласти. Идею, поданную одним из производителей детского оборудования, поддержал губернатор региона.

- Детские площадки в виде знаковых культурных объектов— например, башен Приоратского дворца, Выборгского замка или колокольни Тихвинского монастыря, — отличная идея, мы берем ее на вооружение, - заявил Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Первые проекты созданы, а образцы уже заказаны. Вскоре, ориентировочно в 2020 году, горки, качели и карусели с прочими «лазалками» начнут устанавливать в различных районах Ленинградской области. Где именно, пока держится в секрете.

При этом идея не нова, ведь завод, на котором и побывал глава 47 региона, уже делает игровые площадки в виде Кремлевских курантов или шпиля Петропавловского собора.

ИСТОЧНИК KP.RU