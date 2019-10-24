2019-10-24T13:30:56+03:00
Общество

Стоимость проезда на электричке для льготников Ленобласти уменьшится

Цена билета будет равна 10 процентам от полной суммы
Лилия КОЗЛОВА
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Билет по новой сниженной цене льготники смогут приобретать уже с 1 ноября 2019 года.Билет по новой сниженной цене льготники смогут приобретать уже с 1 ноября 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Для льготников Ленинградской области поездки на электричках станут дешевле. Депутаты ЗакСа 47-го региона на заседании, 23 октября, приняли изменения в Социальный кодекс, согласно которым, теперь для категорий граждан, получающих скидки, цена билета на пригородные поезда будет равна всего 10 процентам от полной стоимости.

- В бюджете региона есть возможность компенсировать затраты перевозчикам. Идет снижение платы за проезд. Льготники платили от тарифа 11 процентов или 15. Мы все категории свели в одну, - рассказал об изменениях спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Так, льготой смогут воспользоваться ветераны труда и ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий и, разумеется, пенсионеры.

Скидка даст возможность жителям Ленинградской области сэкономить свои деньги. Билет по новой сниженной цене льготники смогут приобретать уже с 1 ноября 2019 года, как только изменения вступят в силу.

В ЗакСе отметили, что для обеспечения этой льготы в 2019 будет потрачено около 2,3 миллионов рублей. В будущем же году необходимо будет предусмотреть порядка 53 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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