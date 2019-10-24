2019-10-24T13:25:25+03:00
Общество

Комплекс для прыжков с парашютом и игры в пейнтбол может появиться в Петербурге

Администрация Фрунзенского района планирует открыть военно-патриотический комплекс на антенных полях
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург попросит помощи Минобороны в создании исторического комплекса на антенных поляхПетербург попросит помощи Минобороны в создании исторического комплекса на антенных поляхФото: СОЦСЕТИ
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На территории антенных полей во Фрунзенском районе Петербурга, где сохранилась линия обороны Ленинграда 1943 года, может появиться военно-патриотический комплекс. Его проектирование может начаться уже в 2020 году. Планируется, что для этого город попросит финансовой помощи у Министерства обороны.

- Мы хотим восстановить историческую память и создать здесь военно-патриотический комплекс. Мне поручено в ближайшее время проработать вопрос с федеральными ведомствами, в частности, с министерством обороны. Я бы хотел, чтобы он стал местом притяжения для всего города, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава Фрунзенского района Константин Серов.

По задумке, на территории комплекса Юнармия может установить вышку для прыжков с парашютом, поле для игры в пейнтбол, зарницу и многое другое. Также это место идеально подходит для реконструкций исторических сражений, так как здесь под них можно выделить несколько гектаров земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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