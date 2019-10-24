2019-10-24T14:57:01+03:00
Общество

Ленинградская область выделила дополнительные средства на решение проблемы дольщиков

Депутаты Законодательного собрания внесли поправки в бюджет региона
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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47-й регион потратит на борьбу с долгостроями 800 миллионов рублей.47-й регион потратит на борьбу с долгостроями 800 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Правительство Ленинградской области выделит дополнительные средства для помощи дольщикам. Соответствующие поправки в региональный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов внесли депутаты Законодательного собрания.

Благодаря опережающему темпу роста доходов региона, вместо ранее запланированных 300 миллионов рублей 47 регион потратит на борьбу с долгостроями 800 миллионов.

- Сегодня есть решение об участии федеральной и региональной власти в решении этой проблемы. Для Ленинградской области это порядка 2,8 млрд рублей на три года, - отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - С одной стороны, мы понимаем, что бюджет Ленинградской области будет оплачивать проколы тех, кто в эту ситуацию попал добровольно, и для нас это не популярное решение, но других вариантов пока нет. Решение принято, деньги зарезервированы, теперь программа будет реализовываться, и люди получат жилье.

Также увеличены расходы на выкуп детских садов в Кудрово, Мурино, Сертолово и Новом Девяткино. На эти цели потратят 380 миллионов рублей. Дополнительные 945,3 млн рублей выделили на покупку жилья для сирот и сферу профессионального образования. Комитет по здравоохранению получил 879,8 млн рублей на оплату фонда ОМС, капитальный ремонт больниц и поликлиник, а также приобретение машин скорой помощи. Комитет по ЖКХ потратит 325,8 млн рублей на капремонт объектов водоснабжения и водоотведения, ремонт и замену оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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