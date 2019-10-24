2019-10-24T13:52:56+03:00
Происшествия

На Крестовском острове «Феррари» столкнулся с «Логаном»

На место аварии приехали автомобили ГИБДД и реанимации [видео]
Петр КИБЕР
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Два разных автомобильных мира, "Рено Логан" и "Феррари" встретились на Крестовском остове.Два разных автомобильных мира, "Рено Логан" и "Феррари" встретились на Крестовском остове.
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Редкий в Петербурге автомобиль попал в ДТП на элитном Крестовском острове. На перекрестке Петроградской и Вязовой улиц столкнулись простонародный «Рено Логан» и шикарная «Феррари».

- 24 октября около 10:44 у дома номер 4 по улице Вязовой произошло столкновение двух транспортных средств. В результате автомобили получили некритичные повреждения. Люди не пострадали, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что за рулем «Логана» был мужчина 1967 года рождения, а «Феррари» модели «Калифорния» управлял петербуржец 1967 года рождения.

Несмотря на заверения ГАИ, что люди не пострадали, на месте аварии была замечена не только машина дорожной полиции, но и реанимация. Пользователи соцсетей предположили. что водителю одной из машин (судя по всему «Рено») могло стать плохо с самочувствием.

К слову, подержанная «Феррари Калифорния» стоит от 5 до 10 миллионов рублей. Но в Петербурге их в продаже нет.

На Крестовском острове в Петербурге "Феррари" столкнулся с "Рено Логан".Видео: ВК "ДПи и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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