На Крестовском острове «Феррари» столкнулся с «Логаном»
Редкий в Петербурге автомобиль попал в ДТП на элитном Крестовском острове. На перекрестке Петроградской и Вязовой улиц столкнулись простонародный «Рено Логан» и шикарная «Феррари».
- 24 октября около 10:44 у дома номер 4 по улице Вязовой произошло столкновение двух транспортных средств. В результате автомобили получили некритичные повреждения. Люди не пострадали, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что за рулем «Логана» был мужчина 1967 года рождения, а «Феррари» модели «Калифорния» управлял петербуржец 1967 года рождения.
Несмотря на заверения ГАИ, что люди не пострадали, на месте аварии была замечена не только машина дорожной полиции, но и реанимация. Пользователи соцсетей предположили. что водителю одной из машин (судя по всему «Рено») могло стать плохо с самочувствием.
К слову, подержанная «Феррари Калифорния» стоит от 5 до 10 миллионов рублей. Но в Петербурге их в продаже нет.
На Крестовском острове в Петербурге "Феррари" столкнулся с "Рено Логан".Видео: ВК "ДПи и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU