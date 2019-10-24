2019-10-24T14:00:46+03:00
Общество

Суд отказал петербурженке в компенсации, которая осталась недовольна долгой рекламой в кинотеатре

Женщина возмутилась, что ей пришлось ждать 15 минут начала сеанса
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербурженке, которая подала в суд на кинотеатр из-за долгой рекламе, отказали в компенсацииПетербурженке, которая подала в суд на кинотеатр из-за долгой рекламе, отказали в компенсацииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге городской суд в четверг, 24 октября, отказал местной жительнице, которая потребовала сеть кинотеатров возместить моральный ущерб за то, что ей пришлось смотреть долгую рекламу перед сеансом. Женщину возмутило то, что в билете было указано одно время начала фильма, а фактически оказалось другое.

- Жительница Петербурга в исковом заявлении указала, что 27 июля 2018 года пришла в кинотеатр на улице Ленсовета, чтобы посмотреть мультфильм. На билете было указано, что начало сеанса в 18:00, однако фактически кино начали показывать только через 15 минут, а все это время на экране транслировался рекламный блок, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Недовольная петербурженка посчитала, что это является нарушением ее права как потребителя и решила разобраться с кинотеатром. Суд первой инстанции сначала признал ее правоту и взыскал в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф в размере 250 рублей. Однако ответчик потребовал апелляции, после которой первое решение суда было отменено.

Напомним, что сейчас петербургские депутаты прорабатывают новый закон, согласно которому время на рекламу будет регламентировано. Отмечается, что в некоторых кинотеатрах рекламные блоки занимают порой до 35 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти