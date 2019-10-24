Суд отказал петербурженке в компенсации, которая осталась недовольна долгой рекламой в кинотеатре

24 Окт. 14:00 2019-10-24T14:00:46+03:00

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В Санкт-Петербурге городской суд в четверг, 24 октября, отказал местной жительнице, которая потребовала сеть кинотеатров возместить моральный ущерб за то, что ей пришлось смотреть долгую рекламу перед сеансом. Женщину возмутило то, что в билете было указано одно время начала фильма, а фактически оказалось другое.

- Жительница Петербурга в исковом заявлении указала, что 27 июля 2018 года пришла в кинотеатр на улице Ленсовета, чтобы посмотреть мультфильм. На билете было указано, что начало сеанса в 18:00, однако фактически кино начали показывать только через 15 минут, а все это время на экране транслировался рекламный блок, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Недовольная петербурженка посчитала, что это является нарушением ее права как потребителя и решила разобраться с кинотеатром. Суд первой инстанции сначала признал ее правоту и взыскал в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф в размере 250 рублей. Однако ответчик потребовал апелляции, после которой первое решение суда было отменено.

Напомним, что сейчас петербургские депутаты прорабатывают новый закон, согласно которому время на рекламу будет регламентировано. Отмечается, что в некоторых кинотеатрах рекламные блоки занимают порой до 35 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU