2019-10-24T14:50:07+03:00
Происшествия

Оголодавший по женщинам житель Архангельска отдал мошенникам 63 тысячи рублей, но так и не дождался жрицы любви

Поняв, что его обманули, 48-летний мужчина пошел жаловаться в полицию
Петр КИБЕР
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63 тысячи отдал мошенникам 48-летний житель Архангельска, но жрицу любви так и не увидел.63 тысячи отдал мошенникам 48-летний житель Архангельска, но жрицу любви так и не увидел.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нехватка женской ласки и коварство мошенников привели в полицию 48-летнего жителя Архангельска. Стражам порядка мужчина пожаловался, что хотел вызвать на дом жрицу любви, но, потравит больше 60 тысяч рублей, визита девушки так и не дождался.

- 21 октября в полицию обратился житель Ломоносовского округа, который заявил, что, накануне в сети Интернет он увидел объявление о предоставлении услуг интимного характера. Мужчина позвонил по указанному телефону, где ему сообщили о необходимости оплатить услуги заранее, - сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Мужчина перевел деньги, но на том конце провода ему рассказали, что средства не дошли о попросили совершить оплату еще раз. А потом снова и снова. Казалось бы, это должно было насторожить человека, но нет.

Уже на другой день, вновь отыскав фото понравившийся девушки, горе-ловелас снова позвонил по указанному номеру и снова перевел просимую сумму. Всего со счета архангелогородца ушли 63 тысячи рублей. Но и тут дама сердца не прибыла. Заподозрив неладное, мужчина решил посоветоваться со своим сыном. Тот и огорчил папу, раскрыв обман, а заодно посоветовав идти в полицию.

В отделении жертву «ночных бабочек» выслушали, после чего завели дело о мошенничестве. Злоумышленников ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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