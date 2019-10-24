2019-10-24T15:42:29+03:00
Общество

Лесничий в Ленобласти пошел под суд за пятимиллионную взятку

Деньги он взял за скрытие незаконной вырубки почти 2 километров леса
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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За свои «услуги» лесничий требовал от генподрядчика взятку в размере 5 миллионов рублей.За свои «услуги» лесничий требовал от генподрядчика взятку в размере 5 миллионов рублей.Фото: Анастасия Осипова
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Следственный комитет по Ленобласти заподозрил главного лесничего Киришского лесничества в недобросовестности. Пользуясь своим служебным положением, он с марта 2018 года по октябрь 2019 года покрывал незаконную вырубку почти двух километров леса. За свои «услуги» мужчина требовал от генподрядчика взятку в размере 5 миллионов рублей. За эти деньги он дополнительно обещал скрывать информацию о нарушении лесного законодательства.

Как известно, все тайное становится явным, поэтому лесничего задержали при получении части крупной суммы, и теперь он готовится к суду.

- Возбуждено уголовное дело в отношении главного лесничего Киришского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» и иных неустановленных должностных лиц за получение взятки в особо крупном размере, - комментируют в следственном комитете по Ленобласти.

Сейчас ведомство продолжает расследование по этому делу. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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