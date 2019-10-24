2019-10-24T15:44:27+03:00
Туризм

За испорченный отпуск петербуржец получит 300 тысяч рублей

Туристическая компания в судебном порядке возместит ему ущерб за сорванные каникулы
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Туристическая компания по решению суда заплатит в три раза больше изначальной суммы за испорченный отпуск петербуржца.Туристическая компания по решению суда заплатит в три раза больше изначальной суммы за испорченный отпуск петербуржца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор в судебном порядке добился возмещения ущерба за испорченный отпуск одному из местных жителей. Конфликт с туристической компанией ООО «Геркулес Трэвел» произошел у него еще в декабре 2017 года. Тогда петербуржец приобрел путевку почти за 100 тысяч рублей, однако так никуда и не полетел. Компания сообщила об аннулировании договора из-за отмены полетной программы и отказывалась возмещать деньги. На защиту обделенного отдыхом за границей мужчины встал Роспотребнадзор, куда он сам и обратился. Дело дошло до суда и с неприятными последствиями для турфирмы.

- В пользу потребителя с ООО «Геркулес Трэвел» подлежат взысканию денежные средства в размере 315 386 рублей, в том числе компенсация морального вреда 20 000 рублей, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Таким образом, фирме придется выплатить в три раза больше той суммы, которую изначально требовал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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