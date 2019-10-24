Петербуржцев возмутила мать, которая привязала сына поводком к велосипеду
Общественность Петербурге возмущена поступком неизвестной женщины, которая тащила своего сына на привязи за велосипедом. Мальчик, которому на вид лет десять, ехал на самокате за мамой. При этом ребенке был поводок-шлейка как у собаки.
- Неделю назад на Металлистов 21корпус 1 женщина привязала сына веревкой за подмышки к своему велосипеду и отправилась на велопрогулку, чтобы он успевал за ней на самокате, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидец, снявший эпизод на камеру авторегистратора.
На записи хорошо видно, как женщина съезжает с тротуара, а катившийся за ней сын от резкого рывка поводка падает и бьется ногой об асфальт. Мама, забрав самокат, невозмутимо утаскивает ребенка с дороги.
Сам ролик был снят еще 16 октября и опубликован в одной из групп «ВКонтакте» Красногвардейского района Петербурга. Оттуда он ушел «гулять» по интернету и мессенджерам, всплыв разных регионах России. Но, в итоге, адрес места инцидента был определен, как проспект Металлистов.
Что в итоге стало с героями ролика, неизвестно, но в соцсетях видео вызвало волну возмущения: «Саму ее так привязать»; «Да я собаку аккуратнее на поводке вожу», - пишут петербуржцы.
В Петербурге мать тащила сына за велосипедом на поводке.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU