Петербуржцев возмутила мать, которая привязала сына поводком к велосипеду

24 Окт. 15:51 2019-10-25T08:10:31+03:00

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Общественность Петербурге возмущена поступком неизвестной женщины, которая тащила своего сына на привязи за велосипедом. Мальчик, которому на вид лет десять, ехал на самокате за мамой. При этом ребенке был поводок-шлейка как у собаки.

- Неделю назад на Металлистов 21корпус 1 женщина привязала сына веревкой за подмышки к своему велосипеду и отправилась на велопрогулку, чтобы он успевал за ней на самокате, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидец, снявший эпизод на камеру авторегистратора.

На записи хорошо видно, как женщина съезжает с тротуара, а катившийся за ней сын от резкого рывка поводка падает и бьется ногой об асфальт. Мама, забрав самокат, невозмутимо утаскивает ребенка с дороги.

Сам ролик был снят еще 16 октября и опубликован в одной из групп «ВКонтакте» Красногвардейского района Петербурга. Оттуда он ушел «гулять» по интернету и мессенджерам, всплыв разных регионах России. Но, в итоге, адрес места инцидента был определен, как проспект Металлистов.

Что в итоге стало с героями ролика, неизвестно, но в соцсетях видео вызвало волну возмущения: «Саму ее так привязать»; «Да я собаку аккуратнее на поводке вожу», - пишут петербуржцы.

В Петербурге мать тащила сына за велосипедом на поводке.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU