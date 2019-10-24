Петербуржцы проиграли битву за исторические двери в Петроградском районе

24 Окт. 15:55 2019-10-24T15:55:39+03:00

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Жители Петроградского района проиграли битву за деревянные резные двери, которые украшали входы в исторические дома на улице Добролюбова. Неравнодушные горожане долго пытались бороться с подрядчиком, который принялся обновлять входы. Однако в среду, 23 октября, от их любимых артефактов ничего не осталось. Об этом рассказали активисты-градозащитники.

- Вчера подрядчик варварски разломал модерновую фрамугу и сложил щепки в холле парадной. Это доходный дом Пека (Добролюбова, 23). Почему нельзя было оставить оригинальный элемент двери, как это было сделано на нескольких дверях Большого проспекта Петроградской стороны, неизвестно. Почему нельзя было повторить внешний облик двери, руководствуясь архивными фото, тоже не понятно, - приводит слова активистки Ники Артемьевой «Мойка78».

Градозащитница пояснила, что местные жители очень хотели, чтобы новые двери выглядели, как старые, чтобы сохранить красоту экстерьера домов, и даже заказали за свой счет проект двери. Однако никакого результата это не дало.

Скандал начался в августе 2019 года, когда в рамках благотворительного проекта по благоустройству Большого проспекта Петроградской стороны подрядчик «Дормост» начал менять двери в исторических домах. Были сняты как металлические двери из 2000-х, так и деревянные, которые, как считают местные жители, имеют ценность. Позже выяснилось, что работы проходили без согласования КГИОП, поэтому они были временно приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU