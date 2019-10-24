Петербуржцы получат выплаты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне

24 Окт. 16:26 2019-10-24T16:26:38+03:00

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В 2020 году будет отмечаться 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, некоторые жители Петербурга, которые непосредственно имеют отношение к событиям 1941-1945 годов, получат единовременные денежные выплаты. Закон, подписанный губернатором Северной столицы Александром Бегловым, 24 октября был опубликован на сайте Смольного.

- Денежные выплаты в размере 7 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, петербуржцы, работавшие на объектах противовоздушной обороны, блокадники, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также участники разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе участников боевого траления в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года, - говорится в документе правительства.

Также по 4 тысячи рублей получат вдовы и вдовцы погибших военнослужащих и инвалидов, которые участвовали во время боев с Финляндией, Японией. Единовременная выплата в 3 тысячи рублей будет предназначаться горожанам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU