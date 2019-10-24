На Мурманском шоссе ГАИ со стрельбой остановила «Фольксваген» с мигрантом за рулем

24 Окт. 16:44 2019-10-24T16:44:00+03:00

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Почти полчаса по центру и окраинам Петербурга гонялись за нарушителем несколько экипажей ГИБДД. Ранним утром 24 октября белый «Фольксваген Поло», ехавший не по правилам, был замечен в Центральном районе города. На требование остановиться водитель не отреагировал.

- В ходе преследования водитель нарушал правила, превышал скорость, создавая угрозу жизни другим участникам движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пытаясь оторваться от преследования, автомобилист вырвался за город и выехал на Мурманское шоссе. К этому времени у него «на хвосте» висели несколько экипажей дорожной полиции. Поняв, что просто так нарушителя не остановить, инспектора применили табельное оружие. Лишь после этого «бешеный» «Фольксваген» удалось задержать.

За рулем машины оказался 24-летний гражданин сопредельного государства. На его счету уже было 12 протоколов о нарушении правил дорожного движения. Сомнение выхвали и права, которые предъявил шофер. Сейчас удостоверение отправлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU