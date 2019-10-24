Скульптуры в Летнем саду начали закрывать «на спячку»

24 Окт. 17:15 2019-10-24T17:15:21+03:00

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В Летнем саду Петербурга в четверг, 24 октября, начали консервировать мраморные скульптуры. Античные статуи чистят, моют и обрабатывают, а после бережно накроют тканью и закроют специальными деревянными футлярами для того, чтобы изваяния смогли пережить зиму. Все работы завершатся до 1 ноября.

- Этот способ защиты мраморных скульптур применяется с 20-го века. Идея бережно укутывать статуи в ткани и закрывать их в футляры пришла смотрителю Летнего сада Демут-Малиновскому, - пишут «Невские новости».

Раньше за скульптурами не было такого ухода. На зиму их укрывали рогожами и циновками, чтобы защитить от ветра и снега.

Всего в Летнем саду 92 мраморные скульптуры. Большая часть из них создали мастера из Италии в конце XVII — начале XVIII веков. Среди них можно увидеть античных богов, нимф, а также многих других мифических персонажей древнего Рима.

ИСТОЧНИК KP.RU