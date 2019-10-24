2019-10-24T17:32:36+03:00
Происшествия

Главный член «банды Лося» просит смягчить наказание

На счету преступного сообщества семь убийств, бандитизм и торговля наркотиками в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Член "банды Лося" просит смягчить ему наказание, которое он отбывает в исправительной колонии №7. Фото: УФСИН России по СПб и ЛОЧлен "банды Лося" просит смягчить ему наказание, которое он отбывает в исправительной колонии №7. Фото: УФСИН России по СПб и ЛО
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Фигурант громкого дела так называемой «банды Лося», которая орудовала в Петербурге, Александр Курьяков просит смягчить ему наказание. Невский районный суд рассматривает ходатайство преступника о замене неотбывного срока из назначенных ему девяти лет колонии строгого режима на исправительные работы.

- Около 3,5 лет присяжные рассматривали дело о создании ОПГ, на счету которого семь убийств, бандитизм и незаконный оборот наркотиков. Год назад вину восьми из 10-ти подозреваемых сочли недоказанной. Только Курьяков по прозвищу «Лось» получил девять лет тюрьмы вместо грозившего ему пожизненного заключения, - пишет «Мойка78».

В СИЗО преступник оказался еще в 2012 году. Срок назначенного ему наказания стекает 9 августа 2021 года. При этом в ИК-7, где он сейчас отбывает наказание, Курьяков поощрен за примерное поведение и труд.

- Суд должен удовлетворить замену неотбытого срока более мягким видом наказания, а именно исправительными работами. На сегодняшний день остаток срока незначительный, год и 9 месяцев. По прибытии в исправительное учреждение Курьяков зарекомендовал себя с положительной стороны, - приводит издание слова адвоката уголовника.

Суд рассмотрит ходатайство 21 ноября и, возможно, на этом заседании вынесет решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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