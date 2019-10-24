2019-10-24T17:52:20+03:00
Дом. Семья

Павильон с жирафом Соней в Ленинградском зоопарке откроется после ремонта 26 октября

В помещении обновили интерьер, а также заменили коммуникации
Лилия КОЗЛОВА
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Павильон "Жирафы" Ленинградского зоопарка откроется после ремонта 26 октября 2019 года / Фото: Ленинградский зоопаркПавильон "Жирафы" Ленинградского зоопарка откроется после ремонта 26 октября 2019 года / Фото: Ленинградский зоопарк
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Маленькие и взрослые посетители Ленинградского зоопарка в скором времени снова смогут встретиться с любимой всеми жирафом Соней. Администрация зоосада Петербурга рассказала о том, что в субботу, 26 октября 2019 года, павильон «Жирафы» наконец-то откроет свои двери после ремонта в зале. - За время проведения работ мы установили новые стеклопакеты, облицевали стены отделочным камнем и заменили инженерные коммуникации. Ждем вас в обновленном павильоне, - появилось сообщение в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Ремонт во внутреннем помещении павильона начался 20 сентября. С тех пор посетители зоопарка не видели жирафа Соню, так как из-за холодной погоды она находилась под крышей, где было тепло и сухо.

Напомним, что 27 октября, Соня вместе со всеми другими постояльцами зоопарка отпразднует «День тыквы» и угостится главным оранжевым осенним плодом. А посетители смогут прогуляться вместе с песцом и альпакой, а также сделать памятный снимок в фотозоне «Краски осени».

ИСТОЧНИК KP.RU

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