2019-10-24T19:10:13+03:00
Общество

Виновника жесткого ДТП с маршруткой и трамваем, в котором пострадали 15 человек, отправили в СИЗО

Уроженец Кыргызстана находился на территории России без регистрации
Лилия КОЗЛОВА
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Водителя маршрутки, устроившего жесткое ДТП с 15 пострадавшими в Петербурге, заключили под стражуВодителя маршрутки, устроившего жесткое ДТП с 15 пострадавшими в Петербурге, заключили под стражуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Красносельский районный суд Петербурга в четверг, 24 октября, отправил под стражу водителя маршрутки, обвиняемого в жестком ДТП с трамваем на улице Десантников 20 октября, в котором пострадали 15 человек, двое из которых дети. В отношении мужчины, гражданина Кыргызской Республики, возбудили уголовное дело. В СИЗО он будет находиться до 22 декабря 2019 года.

- Будучи обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему требования ПДД, проявил преступное легкомыслие, своевременно мер к снижению скорости вплоть до остановки своего автобуса не принял, не остановился перед дорожной разметкой, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с приближающимся трамваем, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В аварии серьезно пострадали 15 человек. Один из них попал в больницу с тяжелыми травмами.

Известно, что водитель маршрутки – гражданин Кыргызской Республики и находится в России без регистрации. Дома у обвиняемого остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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