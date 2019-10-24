Виновника жесткого ДТП с маршруткой и трамваем, в котором пострадали 15 человек, отправили в СИЗО
Красносельский районный суд Петербурга в четверг, 24 октября, отправил под стражу водителя маршрутки, обвиняемого в жестком ДТП с трамваем на улице Десантников 20 октября, в котором пострадали 15 человек, двое из которых дети. В отношении мужчины, гражданина Кыргызской Республики, возбудили уголовное дело. В СИЗО он будет находиться до 22 декабря 2019 года.
- Будучи обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему требования ПДД, проявил преступное легкомыслие, своевременно мер к снижению скорости вплоть до остановки своего автобуса не принял, не остановился перед дорожной разметкой, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с приближающимся трамваем, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В аварии серьезно пострадали 15 человек. Один из них попал в больницу с тяжелыми травмами.
Известно, что водитель маршрутки – гражданин Кыргызской Республики и находится в России без регистрации. Дома у обвиняемого остались жена и четверо несовершеннолетних детей.
Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек
ИСТОЧНИК KP.RU