Судебное следствие по теракту в метро Петербурга завершено

24 Окт. 19:18 2019-10-24T19:19:51+03:00

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Следствие по теракту в метро Санкт-Петербурга официально завершено. Московский окружной военный суд досконально изучил материалы уголовного дела. Однако за этим следует еще одна часть судебного разбирательства.

- Далее 28 октября в 11:00 в Ленинградском окружном военном суде начнутся прения сторон, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, прения предполагают выступление с итоговой речью членов защиты и обвинения судебного следствия. Ранее СК нашел всех причастных к трагедии в метро Петербурга. Все 11 обвиняемых без исключения твердят о том, что их подставили. Однако следователи подчеркивают, что доказательства вины каждого из них неопровержимы.

Добавим, что «КП-Петербург» писала о том, что друг смертника, устроившего теракт в метро Петербурга, планировал взорвать корабль во Владивостоке. К счастью, его не пустили в Россию из-за проблем с миграционным законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU