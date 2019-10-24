В Петербурге отчитались о готовности к отопительному сезону

24 Окт. 19:29 2019-10-24T19:29:40+03:00

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Синоптики обещают резкое похолодание в конце октября. Однако жителям Петербурга нечего бояться, так как жилищно-коммунальный комплекс города на 100 процентов готов к осенне-зимнему отопительному сезону. Об этом в четверг, 24 октября, заявили на заседании в Смольном.

- За летний период подготовлено 23 483 жилых здания, в том числе 1 125 детских учреждений, 917 лечебных учреждений, 1354 школы и учебных заведений. А также 15 теплоцентралей, 674 котельных и более 65 тысяч километров инженерных сетей, - рассказал губернатор города на Неве Александр Беглов.

До начала отопительного сезона в 2019 году было приведено в порядок 230 километров тепловых сетей. Планируется, что в 2020 году на ремонт будет выделено 3 миллиарда рублей.

Также на случай инцидентов с отоплением для работы в зимних условиях созданы запасы аварийного топлива, подготовлено 160 единиц специализированной техники для обеспечения надежного энергоснабжения.

На дежурстве постоянно будут находиться 52 аварийно-спасательные формирования и 350 аварийно-восстановительных бригад.

- Прошлая зима показала, что наша совместная работа дает хорошие результаты, в аварийных случаях перебои в отоплении приостанавливаются не более чем на 16-18 часов, - отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU