Эксперты выяснили, что чаще всего покупают петербуржцы в интернете

24 Окт. 19:43 2019-10-24T19:43:46+03:00

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«Яндекс.Маркет» изучил предпочтения петербуржцев в покупках товаров через интернет-магазины. Как правило, в режиме онлайн жители Северной столицы приобретают одежду и смартфоны – это около 2/3 опрошенных. По 59% приходится на средства личной гигиены и игрушки. Примечательно, что именно в Петербурге чаще остальных российских городов заказывают через интернет алкоголь.

- При этом в Северной столице в целом покупают в онлайн-режиме чаще, чем в других городах-миллионниках страны. Это объясняется ростом использования мобильного интернета и множеством покупок товаров повседневного спроса, - сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Маркет».

Любят петербуржцы и сэкономить. Например, через интернет-магазины горожане любят пользоваться услугами вроде бесплатной доставки, зачислений бонусов или кэшбека на карту, а также не прочь поучаствовать в сезонных распродажах. Отметим, что рынок электронной торговли в России уже достаточно крупный и продолжает активно расти. Его оборот составляет более 1 трлн рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU