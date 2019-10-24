2019-10-24T20:04:59+03:00
Общество

«Водоканалу» запретили рыть котлован на новеньком асфальте Народной улицы

«Водоканал» планировал копать Народную улицу с 15 ноября 2019 года по 15 июля 2020-го
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Новый асфальт Народной улице не дали в обиду.Новый асфальт Народной улице не дали в обиду.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга запретила «Водоканалу» вырывать котлован на улице Народной в Невском районе. Его хотели установить прямо в проезжей части правого бокового проезда возле дома №27. «Водоканал» планировал рыть котлован долго – с 15 ноября 2019 года по 15 июля 2020 года. Однако в оформлении ордера на строительные работы им отказали.

- Ранее на улице Народной по заказу «Дирекции транспортного строительства» отремонтировали всю дорогу. Новый асфальт появился не только на проезжей части, но и на боковых проездах и тротуарах, - пояснили свою позицию в пресс-службе ГАТИ.

Добавим, что до этого дорожные работы на Народной улице все время велись в заранее утвержденные сроки и были согласованы, в том числе, и с петербургским «Водоконалом» еще в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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