Неисправный поезд парализовал движение в метро между станциями «Технологический институт» и «Московские ворота»

24 Окт. 20:49 2019-10-24T20:57:17+03:00

Пассажиров держали в неведении и они вынужденно открывали двери поезда сами и выходили на платформу

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24 октября около 20:30 на синей ветке метро между станциями метро «Технологический институт» и «Московские ворота» полностью встало движение поездов. Многие очевидцы сообщили об этом в соцсетях. По их словам, пассажиров держали в неведении, поэтому из вагонов они вышли сами. Многие вынужденно поднимались наверх к наземному транспорту.

- Мы не успели уехать со станции «Московские ворота», как тут же к нам подъехал другой состав. Вообще, разрешено ли так – подавать два состава на одну станцию? Машинист продержал нас внутри 10-15 минут, а после так и не подошел и не объяснил ситуацию. Поэтому все пассажиры воспользовались ручным открыванием двери и вышли из вагонов, - рассказывает очевидец с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Добавим, что в 20:43 неисправность на синей ветке метро устранили, поезда двигаются в нормальном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU