Туристы Петербурга стали больше отдыхать на круизных лайнерах

24 Окт. 21:28 2019-10-24T21:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирский порт «Морской фасад» в Санкт-Петербурге отчитался об итогах своей навигации за 2019 год. Отмечается, что пассажиропоток увеличился на 4%. Всего порт принял около 68 тысяч туристов.

- Однако такой показатель принято считать небольшим. Например, в 2018 году пассажиропоток «Морского фасада» вырос значительнее – сразу на 11%. Так, за время навигации в порт зашло 265 круизных лайнеров с 647,6 тысячами человек, - пишет Peterburg2.

В новом году прогнозируется тоже незначительный рост пассажиропотока. При этом «Морской фасад» намерен уменьшить количество судозаходов до 258. Однако некоторые корабли компенсируют этот недостаток своими внушительными размерами. Кстати, самыми популярными туристами порта называют иностранцев, а именно немцев, американцев и британцев. Добавим, что в 2019 году по инициативе комитета по транспорту разработана дорожная карта, которая посвящена передаче причальных комплексов из собственности РФ в собственность Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU