2019-10-24T22:01:56+03:00
Происшествия

Безрассудный водитель на Литейном мосту мчался по дороге с малышом, высунувшимся из окна

Петербуржцы в соцсетях ругают опасного водителя, проступок которого успели заснять на телефон [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Малышу такой беспечный и опасный аттракцион по нраву, но чем думал водитель - неизвестно. Фото: vk.com/dorinspbМалышу такой беспечный и опасный аттракцион по нраву, но чем думал водитель - неизвестно. Фото: vk.com/dorinspb
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Вечером 24 октября на Литейном мосту заметили безрассудного водителя, перевозившего малыша на заднем сидении своего авто, который при этом высовывался из окна. Петербуржцев в соцсетях возмутил такой необдуманный поступок. Ребенку полностью открыли боковое стекло. Малыша на 100% захватил опасный аттракцион. Он беспечно высунул ладошки и свою голову на проезжую часть.

- Нормально так-то ребенка везет. Это на заезде на Литейный мост. “Безопасная” перевозка, - сокрушается автор видео, заснявший опасную езду с малышом, в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Напомним, ранее в Петербурге заметили мать, которая привязала своего сына поводком на самокате к велосипеду. Женщина чуть не попала с ребенком в ДТП, когда резко остановилась возле машины во дворе. Малыш с размаху свалился на асфальт и больно ударился.

Безрассудный родитель с ребенком на Литейном мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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