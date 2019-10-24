Безрассудный водитель на Литейном мосту мчался по дороге с малышом, высунувшимся из окна
Вечером 24 октября на Литейном мосту заметили безрассудного водителя, перевозившего малыша на заднем сидении своего авто, который при этом высовывался из окна. Петербуржцев в соцсетях возмутил такой необдуманный поступок. Ребенку полностью открыли боковое стекло. Малыша на 100% захватил опасный аттракцион. Он беспечно высунул ладошки и свою голову на проезжую часть.
- Нормально так-то ребенка везет. Это на заезде на Литейный мост. “Безопасная” перевозка, - сокрушается автор видео, заснявший опасную езду с малышом, в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Напомним, ранее в Петербурге заметили мать, которая привязала своего сына поводком на самокате к велосипеду. Женщина чуть не попала с ребенком в ДТП, когда резко остановилась возле машины во дворе. Малыш с размаху свалился на асфальт и больно ударился.
Безрассудный родитель с ребенком на Литейном мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU