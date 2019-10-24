В Петербурге ждут северное сияние в ночь с 24 на 25 октября

24 Окт. 22:47 2019-10-24T22:47:12+03:00

Некоторые петербуржцы уже пришли в восторг от светового представления

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В ночь с 24 на 25 октября в небе Петербурга и Ленобласти можно будет заметить северное сияние. По словам экспертов по прогнозам завораживающего явления, после 00:00 существует высокая вероятность того, что небо прояснится. Согласно данным Aurora Forecast сияние точно заглянет в Северную столицу. Это подтверждают и прогнозисты.

- Прибыл солнечный ветер с хорошими параметрами, сегодня возможны просветы на небе после 22:00. Есть шансы поймать сияние, - уверяет группа «Северное сияние СПб Ленобласть» в соцсети «Вконтакте».

Специалисты советуют «ловить» северное сияние на южных частях города. Лучше всего выйти к любому водоему. Некоторым петербуржцам уже повезло.

- Под Выборгом наблюдали, но сейчас облачность! – делится очевидец в сообществе «Охотники за сиянием (aurora hunters)».

Эксперты добавляют, что заметить природное световое шоу на небе можно до 3 часов ночи 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU