Петербурженка Наталья Воробьева вернулась с триумфом со Всемирных военных игр в Китае

24 Окт. 23:51 2019-10-24T23:52:00+03:00

Наталья Воробьева взяла очередную золотую медаль по вольной борьбе и теперь готова покорять Олимпиаду в Токио

Изменить размер текста: A A

23 октября петербурженка Наталья Воробьева взяла золотую медаль в вольной борьбе на Всемирных военных играх в Китае. Именитая российская спортсменка вновь доказала свое мастерство. Напомним, Воробьева является олимпийской чемпионкой по вольной борьбе за 2012 год.

- В финале Всемирных игр военнослужащих в категории до 76 килограмм Наталье противостояла хозяйка турнира – китаянка Ванг Гуан. Однако наша чемпионка не оставила сопернице шанса и с триумфом вернулась домой в Петербург, - рассказали в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

В сентябре Воробьева с триумфом вернулась с предолимпийского чемпионата мира в Казахстане. Ее даже лично поздравил Владимир Путин. Судя по последним прекрасным результатам с соревнований, петербургская спортсменка готова покорят Олимпиаду 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU