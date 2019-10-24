2019-10-24T23:52:00+03:00
Спорт

Петербурженка Наталья Воробьева вернулась с триумфом со Всемирных военных игр в Китае

Наталья Воробьева взяла очередную золотую медаль по вольной борьбе и теперь готова покорять Олимпиаду в Токио
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В финале Воробьева победила хозяйку турнира. Фото: vk.com/wrestrus_ruВ финале Воробьева победила хозяйку турнира. Фото: vk.com/wrestrus_ru
Изменить размер текста:

23 октября петербурженка Наталья Воробьева взяла золотую медаль в вольной борьбе на Всемирных военных играх в Китае. Именитая российская спортсменка вновь доказала свое мастерство. Напомним, Воробьева является олимпийской чемпионкой по вольной борьбе за 2012 год.

- В финале Всемирных игр военнослужащих в категории до 76 килограмм Наталье противостояла хозяйка турнира – китаянка Ванг Гуан. Однако наша чемпионка не оставила сопернице шанса и с триумфом вернулась домой в Петербург, - рассказали в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

В сентябре Воробьева с триумфом вернулась с предолимпийского чемпионата мира в Казахстане. Ее даже лично поздравил Владимир Путин. Судя по последним прекрасным результатам с соревнований, петербургская спортсменка готова покорят Олимпиаду 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти