2019-10-25T00:52:58+03:00
Происшествия

Блогер из Нью-Йорка устроил опасный заезд на велосипеде по центру Петербурга, пугая водителей и пешеходов

Терри Барентсен вместе с российским приятелем хорошенько оторвались, нарушив всевозможные правила ПДД
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гонщиков не останавливали ни люди, ни красный сигнал светофора. Фото: Terry BarentsenГонщиков не останавливали ни люди, ни красный сигнал светофора. Фото: Terry Barentsen
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Нью-Йорский блогер Терри Барентсен вместе со своим российским приятелем Никитой Овсянниковым устроили экстремальную поездку на велосипедах по центру Петербурга. Молодые люди прокатились с ветерком днем и вечером, о чем свидетельствует два видео на канале в YouTube американского гостя.

Молодые люди изрядно напугали и водителей и пешеходов, наездив на десятки штрафов. Например, они проносились через красный сигнал светофора, опасно виляли сквозь ряды машин, пересекали сплошную линию разметки, чуть не сбивали людей на тротуаре или пешеходном переходе и даже выезжали на встречную полосу. Однако ни одна аварийная ситуация, к счастью, не закончилась драматично. По итогам поездки американец отметил, что влюбился в Северную столицу.

Два приятеля наездили на десяток штрафов. Фото: instagram.com/kroksyqt

Два приятеля наездили на десяток штрафов. Фото: instagram.com/kroksyqt

- Моей первой остановкой в России стал Санкт-Петербург. Словами не описать, насколько красив этот город. Я в восторге от его изящной архитектуры, сети каналов и прекрасных людей. Этот город напоминает мне Сан-Франциско, только в европейско-русском стиле, - пишет впечатления экстремальный гонщик из Нью-Йорка на своем канале в YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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