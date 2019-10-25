В Сети появился игровой процесс скандальной Call of Duty в Санкт-Петербурге
В Сети появился геймплей Call of Duty: Modern Warfare, демонстрирующий Санкт-Петербург и вооруженное столкновение на центральных улицах Северной столицы. Теперь поклонники видеоигры смогут по-хорошему оценить уровень достоверности в создании города. Напомним, ранее в трейлере игры показали Банковский мост, Казанский собор и Спас на Крови. Уже известно, что, например, знаменитых грифонов разработчики заменили обычными львами с шарами.
- Какой чертовски хороший вид, Николай! Город был когда-то столицей до Москвы, старые-добрые деньки, - начинается геймплейный ролик словами одного из главных героев игры капитана Прайса.
Далее герои вступают в вооруженное противостояние с неизвестными террористами на улочках Петербурга, изредка выбегая из темных и узких дворов в центр и унося ноги от российской полиции и ГИБДД. Всего Северную столицу демонстрировали на протяжении 15 минут.
Напомним, игру называют политически противоречивой. Фото: принтскрин видео с YouTube-канала "PLAYGAMES"
Напомним, что сюжет новой Call of Duty: Modern Warfare называют политически противоречивым. Игру нельзя будет приобрести в отечественной рознице.
ИСТОЧНИК KP.RU