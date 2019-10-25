В пятницу петербуржцам обещают сильный ветер и дождь

25 Окт. 08:44 2019-10-25T10:16:49+03:00

Резкие порывы будут особенно заметны в прибрежных районах города, а осадки ожидаются ближе к вечеру

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Метеорология - точная наука. Она всегда дает верный прогноз погоды, вот только с днями путается. В четверг синоптики обещали жителям Петербурга ясную и теплую погоду, а полдня моросил дождь. На пятницу же сулят сильный ветер и осадки, но пока в городе тихо и солнечно.

- 25 октября, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Вечером на побережье Финского залива с сильными порывами. Температура воздуха составить +11...+13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так что петербуржцам, особенно жителям прибрежных районов, таких как Приморский, Курортный, Петродворцовый и других, стоит быть внимательными при нахождении на улице. Вдруг что прилетит!

А что касается погоды на выходные, то тут порадовать особенно нечем. В субботу, согласно прогнозу, будет дождливо и также с сильным ветром. Температура не поднимется выше +9 градусов. Воскресенье станет копией субботы. Все также будет пасмурно и ветренно.

ИСТОЧНИК KP.RU