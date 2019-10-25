Баскетбольный «Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге и опустился в самый низ турнирной таблицы

25 Окт. 09:03 2019-10-25T09:03:07+03:00

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Петербургский баскетбольный «Зенит», вслед за своим футбольным тезкой, также неудачно выступил в Европе. И если профессионалы «ножного мяча» уступили на выезде немецкому «Лейпцигу» в рамках Лиги чемпионов, то эксперты по двух- и трехочковым проиграли «Панатинаикосу» в Евролиге. Матч против греческой команды прошел в Петербурге.

- Как я сказал игрокам в раздевалке, я горжусь ими. Они боролись, пусть иногда играли не очень дисциплинированно, но они действительно старались. В последней четверти у нас были шансы на победу, и хотя мы не выиграли, но смотрелись неплохо, - заявил после матча главный тренер «Зенита» Жоан Плаза.

При этом наставник петербуржцев признал, что «Панатинаикос» превосходит зенитовцев в классе. Поэтому им ничего не оставалось, как играть до конца и надеяться на дисциплину и спортивную удачу. Однако не свезло...

- Мы совершили много ошибок, но, тем не менее, бились до конца. Потому что мы такая команда, которая всегда бьется до конца. Но нам нужно поменяться в некоторых деталях, чтобы выигрывать такие матчи, - заявил защитник «Зенита» Эндрю Альбиси.

Итоговый счет на табло - 79:89 в пользу греческого клуба. Впрочем, он именит, а «зенит» проводит лишь первый сезон в самом престижном баскетбольном турнире Европы.

Пока у петербуржцев одна победа в четырех встречах и предпоследнее место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU