В Курортном районе «Сузуки» врезался в стелу «Поселок Песочный»

25 Окт. 09:33 2019-10-25T09:33:56+03:00

В ночной аварии больше всех пострадал знак поселка Песочный. vk.com/spb_today

В результате аварии пострадали и машина и сам дорожный указатель

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Стела с надписью «Поселок Песочный» пострадала в ночном ДТП, произошедшем в Курортном районе Санкт-Петербурга. Именно в дорожный указатель влетела иномарка, за рулем которой оказался не совсем трезвый водитель.

- Водитель на «Сузуки» с признаками опьянения. Въехал прямо в «монумент». Сидит, не выходит. Службы на месте, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

По словам свидетелей аварии, все произошло около часа ночи 25 октября. На место ДТП прибыли росгвардейцы из вневедомственной охраны, а позднее скорая и ГИБДД.

Водитель, сидевший за рулем до приезда медиков, потом вышел из машины и уселся на еще один дорожный знак, который также успел сбить по ходу движения.

- Скучно жить людям - напился, разбил машину, получил неприятности на ровном месте. Отбирать права лет на десять!, - возмущаются в комментариях к посту пользователи соцсетей.

Впрочем, разбираться во всех обстоятельствах аварии будут инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU