Праздник к нам приходит: на Софийской улице нашли гору выброшенной «Кока-Колы»

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-25T09:51:09+03:00

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Не грузовик с пряниками, конечно, но тоже неплохо. Так считают некоторые жители Софийской улицы, где нашлась целая гора выброшенной «Кока-Колы». Сотни, а скорее тысячи банок лежат грудой прямо на земле. Наткнувшиеся на свалку газировки петербуржцы не преминули поделиться находкой в соцсетях.

- На Софийской кто-то выкинул большое количество «Кока-Колы», - гласит лаконичная подпись под фотографией целой горы банок с лимонадом в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей тут же отозвались шутками: «Праздник к нам приходит...»; «Скоро во всех ларьках города».

Впрочем, нашлись и более практичные горожане. Некоторые попросили уточнить адрес, где можно найти бесплатную газировку, а другие предложили перепостись сообщение в группы фудшеринга (движение по обмену едой и раздаче продуктов - прим.ред.).

- Представьте только сколько можно унитазов и чайников от ржавчины отмыть, - вспомнили еще одно свойство колы ироничные петербуржцы.

Что касается самого лимонада, то, скорее всего он просрочен. А вот кто избавился от большой партии товара, просто выбросив ее на пустыре, еще только предстоит выяснить.

Вся газировка целая, но, скорее всего, просроченная. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU