2019-10-25T10:18:27+03:00
Происшествия

Кассиру казанского банка, которая грабила ювелирные салоны в Петербурге, предъявили обвинение

Женщина 10 лет жила в Великом Новгороде под чужим именем
Петр КИБЕР
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Бывшей кассирше казанского банка, скрывавшейся 10 лет в Великом Новгороде и грабившей с напарником ювелирные салоны в Петербурге, предъявлено обвинение.Бывшей кассирше казанского банка, скрывавшейся 10 лет в Великом Новгороде и грабившей с напарником ювелирные салоны в Петербурге, предъявлено обвинение.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Криминальная история российских «Бонни и Клайда» подходит к концу. Главное следственное управление МВД по Петербургу и Ленобласти предъявило обвинение Розе Аглемзяновой - кассирше, которая украла из казанского отделения банка, где и работала 11 миллионов рублей, а потом несколько лет с напарником-возлюбленным грабила ювелирные магазины в городе на Неве.

- По версии следователей, в период с мая 2011 года по февраль 2013 года бывший кассир казанского отделения коммерческого банка участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны. Она разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По этим эпизодам женщине предъявлено обвинение по статье «Разбой». Кроме того, следствие подозревает Аглемзянову в серии вооруженных нападений на сотрудников почты в Ленинградской области, которые она совершала с напарником.

Напомним, что поймать женщину удалось после 10 лет поисков. Исчезнув с миллионами из казанского банка экс-кассир написала матери, что едет отдыхать, взяла 6-летнюю дочь и пропала. Позднее выяснилось, что она жила в Великом Новгороде под чужим именем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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