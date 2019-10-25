2019-10-25T11:23:17+03:00
Происшествия

В Шушарах у дальнобойщика угнали фуру за 10 миллионов рублей

Грузовик с прицепом стоял на охраняемой стоянке, но это его не спасло
Петр КИБЕР
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Под Петербургом угнали фуру почти за 10 миллионов рублей.Под Петербургом угнали фуру почти за 10 миллионов рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Полиция Петербурга ищет грузовик «Скания» с полуприцепом (в простонародье фура) которую угнали с охраняемой парковки в Шушарах. Вечером водитель-дальнобойщик оставил машину на стоянке, а утром уже набирал номер «02».

- По словам заявителя, в 19:00 23 октября неизвестный преступник, предъявив чек на оплату парковки, совершил хищение автомобиля, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам грузовик «Скания» 2018 года выпуска стоит 6 971 000 рублей, а полуприцепа «Шмитц» оценен заявителем еще в 2 990 000 рублей. Все похищенное принадлежит фирме перевозчику.

Самое интересное, что на фуре была установлена спутниковая система слежения. И по ее треккингу удалось узнать, что через несколько минут с момента угона грузовик выехал на КАД в районе Софийской улицы. Однако потом система работать перестала.

С этого момента следы грузовика теряются. Сейчас ориентировки на машину переданы постам ГИБДД. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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