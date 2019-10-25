Полкило кокаина вез на машине из Петербурга в Москву столичный пенсионер

25 Окт. 11:42 2019-10-25T11:42:45+03:00

На трассе М-10 поймали пенсионера из Москвы с полкило кокаина. Фото: кадр из фильма

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Около полукилограмма кокаина, изъяли у 66-летнего жителя столицы петербургские полицейские. Белый «Опель Инсигния» с мужчиной за рулем был остановлен на трассе М-10 Москва-Петербург при выезде из Северной столицы.

- 23 октября в 22:15 был остановлен автомобиль. При личном досмотре водителя был обнаружен и изъят прозрачный сверток с наркотическим средством массой 9,83 грамма, - сообщает источник в правоохранительных органах.

А уже в салоне «Опеля» были обнаружены и изъяты две картонные коробки с наркотиками, в которых лежало 477,08 грамма белого порошка. Проведенная позднее экспертиза показала, что это был кокаин.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. За это пенсионеру из Москвы грозит до 15 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU