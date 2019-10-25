Грузовой поезд насмерть сбил безработного мужчину в Тихвине
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели 33-летнего мужчину под колесами грузового поезда в Ленинградской области. Трагедия произошла около двух часов дня в четверг, 24 октября, в районе 200 километров станции Тихвин. Невнимательный пешеход, после столкновения с составом, умер на месте.
- Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции выяснено, что непоправимые последствия произошли в результате того, что гражданин переходил железнодорожные пути в неположенном месте, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Погибшему мужчине было всего 33 года. Он жил в городе Тихвин, на данный момент нигде не работал.
Трагическую новость о гибели несчастного родственникам мужчины сообщили сотрудники полиции. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU