Грузовой поезд насмерть сбил безработного мужчину в Тихвине

25 Окт. 11:44 2019-10-25T11:44:29+03:00

Погибший попал под состав, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте

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Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели 33-летнего мужчину под колесами грузового поезда в Ленинградской области. Трагедия произошла около двух часов дня в четверг, 24 октября, в районе 200 километров станции Тихвин. Невнимательный пешеход, после столкновения с составом, умер на месте.

- Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции выяснено, что непоправимые последствия произошли в результате того, что гражданин переходил железнодорожные пути в неположенном месте, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Погибшему мужчине было всего 33 года. Он жил в городе Тихвин, на данный момент нигде не работал.

Трагическую новость о гибели несчастного родственникам мужчины сообщили сотрудники полиции. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU