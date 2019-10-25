В зоне доступа: Сотовая связь появится на протяжении всей платной трассы М-11

25 Окт. 12:06 2019-10-25T12:06:40+03:00

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В скором времени автомобилисты, которые уже начали пользоваться скоростной платной трассой М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, перестанут быть вне зоны доступа. Как стало известно в пятницу, 25 октября, вдоль дороги начались работы по монтажу вышек сотовой связи по стандарту 4G, которые позволят водителям пользоваться не только телефонными звонками, но и полноценным скоростным интернетом.

- В рамках реализации проекта запланировано строительство около 100 башен и антенно-мачтовых сооружений. Места, где будут установлены вышки, определены на основании проведенных крупнейшими операторами сотовой связи радиочастотных измерений, - сообщили в государственной компании «Автодор».

На данный момент на скоростной трассе установлено порядка 50 процентов фундаментов под вышки, а 20 процентов башен уже готовы к установке на них оборудования, передающего мобильный сигнал. Планируется, что все работы по их возведению полностью закончатся не позднее первого квартала 2020 года.

Сплошное покрытие сотовым сигналом обеспечит более оперативную работу экстренных служб, повысит уровень безопасности дорожного движения на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU