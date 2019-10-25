2019-10-25T12:17:48+03:00
Происшествия

В Пулково поймали американца, которому грозит 40 лет тюрьмы за наркотики

Мужчину очень ждут на родине в США, где его объявили в международный розыск
Петр КИБЕР
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В Пулково поймали американца, бывшего в международном розыске.В Пулково поймали американца, бывшего в международном розыске.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Особо разыскиваемого американца удалось задержать в аэропорту Пулково сотрудникам петербургской полиции и российского бюро Интерпола. Успешная операция прошла 24 октября.

- Мужчина 1969 года рождения, находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США за перевозку и сбыт наркотических средств в крупном размере, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Где именно, на вылете ли прилете попался американский наркобарон, не сообщается. Зато известно, что суровые законы США по статье, которую вменяют задержанному, предусматривают тюремное заключение на срок до 40 лет. Учитывая возраст мужчины, для него это означает «небо в клеточку» до конца жизни.

Надо сказать, что посление годы мужчина жил в Петербурге, откуда родом его жена.При этом сама петербурженка уже несколько лет находится в американской тюрьме под следствием, а ее супруг успел сбежать и скрывался от правосудия в квартире тещи. Теперь его судьбу решит заокеанский суд.

Пока американец находится в отделении полиции в Пулково, а в дальнейшем будет решен вопрос его отправки в США. Стражам порядка из Соединенных Штатов радостную новость о поимке уже сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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