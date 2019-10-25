Первая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Кузнечное

25 Окт. 13:43 2019-10-25T13:43:21+03:00

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Скоростной поезд «Ласточка» вышел на новый маршрут. Состав будет соединять Санкт-Петербург и поселок Кузнечное в Приозерском районе Ленинградской области. Первая скоростная электричка торжественно отправилась с Финляндского вокзала в пятницу, 25 октября 2019 года.

- Все больше жителей области и Санкт-Петербурга сегодня выбирают комфортные поездки «Ласточкой», на них приходится практически четверть всего пригородного пассажиропотока. Область прорабатывает вопрос унификации вида льготного проездного с Санкт-Петербургом, чтобы людям не пришлось каждый раз доставать паспорт при оформлении билета на электричку, - отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, который присутствовал на запуске маршрута.

Быстрая и комфортабельная «Ласточка» долетит от Петербурга до Кузнечного всего за два часа с остановками на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск. Стоимость проезда по полному маршруту – 448 рублей. А для льготников, начиная с 1 ноября 2019 года, билет обойдется всего в 10 процентов от полной суммы. Ежедневно между Финляндским вокзалом и Кузнечным будут курсировать две пары «Ласточек».

Удобства «Ласточки» уже давно оценили петербуржцы и жители Ленобласти. В салоне установлены системы климат-контроля, есть туалеты, удобные откидные сидения, беспроводной интернет. А во время поездки пейзажами можно любоваться через большие панорамные окна.

ИСТОЧНИК KP.RU