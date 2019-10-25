Петербуржцев возмутил подъемный кран, который работает над детсадом

25 Окт. 14:01 2019-10-25T14:12:05+03:00

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Серьезное нарушение норм безопасности - так отзываются о работе строителей жители Московского района, которые ежедневно ходят мимо синего забора, за которым возводят новые корпуса одного из жилых комплексов. Но возмущение горожан вызвали не простые рабочие, а подъемный кран, стрела которого нависает не только над тротуаром, где ходят люди, но и над детским садиком.

- Смотрите, что происходит. Кран прямо над головой. Тут детский садик внизу, между прочим. Жесть, - говорит на видео, опубликованном в соцсетях, жительница Петербурга.

На кадрах записи действительно видно, как стрела подъемного крана «вылезает» далеко за пределы стройплощадки. При этом груза на подвесе нет, но это в любом случае вызывает беспокойство. Все происходит на Заставской улице.

- Действительно, работа запрещена над действующими объектами. Шутки тут не уместны. И все это весьма-весьма наказуемо. При разработке генплана в проекте строительства устанавливаются ограничительные углы поворота крана. Так быть не должно, - пишет в комментариях один из знатоков строительных норм.

Впрочем, другой возражает, что подобным образом краном запрещено лишь переносить грузы, а крутиться просто так - пожалуйста.

В итоге горожанам ничего не остается, как только бороться со своими фобиями и не смотреть лишний раз наверх.

Петербрженку взволновал подъемный кран, который крутил стрелой над детским садом.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU