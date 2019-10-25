Недобросовестный отец отправится в тюрьму за отказ платить алименты своему ребенку
Житель Петербурга, оказавшийся плохим отцом, проведет три месяца в тюрьме. Мужчина долгое время бегал от своего ребенка и его матери, отказываясь помогать и платить деньги на содержание малыша. Назначенные по суду алименты петербуржец тоже проигнорировал, поэтому в пятницу, 25 октября, ему вынесли приговор с реальным наказанием.
- Мужчина признан судом виновным в том, что, являясь дееспособным родителем, имеющуюся задолженность по исполнительному производству не погашал, - сообщила прокуратура Петербурга.
Отмечается, что возможность исправиться у недобросовестного отца была далеко не одна. Все началось с административного наказания, после в феврале 2019 года он был привлечен к уголовное ответственности за неуплату алиментов, а в апреле осужден.
Несмотря на все, мужчина на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал, средств на содержание ребенка не выплачивал. Теперь ему предстоит подумать в колонии-поселения о том, чтобы все же начать помогать своему чаду.
ИСТОЧНИК KP.RU