Прокуратура начала проверку после видео с падением ребенка в люк

25 Окт. 14:24 2019-10-25T14:24:43+03:00

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Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после публикации в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором запечатлен момент с падением маленького ребенка в люк. Инцидент произошел несколько дней назад у дома 42 на проспекте Космонавтов.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По окончании процедуры будет решено, какие меры принимать к проштрафившимся чиновникам или коммунальщикам.

Напомним, что видео было опубликовано в соцсетях несколько дней назад. Поначалу считалось, что инцидент произошел в Татарстане. Однако позднее жители Московского района Петербурга узнали на кадрах родной город.

Теперь установить все обстоятельства ЧП предстоит надзорным органам. А сам малыш, по предварительным данным, серьезно не пострадал и отделался лишь испугом. Как и его сильно перенервничавшая мама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/740099" frameborder="0"></iframe> Спасение ребёнка из люка в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU