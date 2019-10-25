Прокуратура начала проверку после видео с падением ребенка в люк
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после публикации в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором запечатлен момент с падением маленького ребенка в люк. Инцидент произошел несколько дней назад у дома 42 на проспекте Космонавтов.
- В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
По окончании процедуры будет решено, какие меры принимать к проштрафившимся чиновникам или коммунальщикам.
Напомним, что видео было опубликовано в соцсетях несколько дней назад. Поначалу считалось, что инцидент произошел в Татарстане. Однако позднее жители Московского района Петербурга узнали на кадрах родной город.
Теперь установить все обстоятельства ЧП предстоит надзорным органам. А сам малыш, по предварительным данным, серьезно не пострадал и отделался лишь испугом. Как и его сильно перенервничавшая мама.
Спасение ребёнка из люка в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU