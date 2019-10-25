2019-10-25T14:41:23+03:00
Общество

«Стопвандалы» нарисовали самое длинное граффити в Ленобласти и расписали унылые здания

На серых стенах в Сосновом бору художники изобразили известные фото Великой Отечественной войны и призвали заботиться о природе [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Сосновом Бору появилось самое длинное граффити Ленобласти / Фото: СтопвандалВ Сосновом Бору появилось самое длинное граффити Ленобласти / Фото: Стопвандал
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В Ленинградской области появилось самое длинное граффити в регионе на месте огромной серой стены в Сосновом Бору, которую раньше «украшали» надписи и рисунки непристойного содержания. Как рассказали на портале «Открытые НКО» в пятницу, 25 октября, облагородить город взялись волонтеры из движения «Стопвандал». За два дня художники, потратив 500 баллончиков краски, на 70 метровой стене сделали надпись «Сохраним природу зеленой вместе».

Активисты изобразили знаменитые фотографии Великой Отечественной войны / Фото: Стопвандал

Активисты изобразили знаменитые фотографии Великой Отечественной войны / Фото: Стопвандал

- Мы хотим, чтобы дома, в подъезде, во дворе, в городе, в стране и мире был порядок, было красиво и чисто. Мы призываем не мусорить, не ставить машины на газонах, не бить бутылки, не ставить свои «тегги» в подъездах и городских зданиях, не расклеивать рекламные объявления на дверях поездов домов и автобусных остановках, - пояснили свой посыл активисты.

Также художники изобразили фотографии времен Великой Отечественной войны. На огромной стене появились знаменитые снимки Победы - «Комбат» и «Знамя победы».

А также разрисовали унылый бетонный скейт-парк / Фото: Стопвандал

А также разрисовали унылый бетонный скейт-парк / Фото: Стопвандал

Активисты украсили рисунками бетонный скейтпарк, электрическую подстанцию в городе Тосно, бетонный забор турбазы «Чайка» и место празднования городского Дня молодежи в Сосновом Бору. Важно, что все места для граффити и эскизы художники обязательно согласовывают с местными администрациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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